बजट से ‘बूस्टर डोज’ की आस: यूनिकॉर्न की उड़ान और गांव के नवाचार को चाहिए नई पहचान

स्टार्टअप्स संस्थापकों का कहना है कि अनलिस्टेड शेयरों पर लगने वाले टैक्स (एंजेल टैक्स) के प्रावधानों में और स्पष्टता आनी चाहिए। साथ ही, टैलेंट को रोके रखने के लिए दिए जाने वाले 'ईसॉप्स' पर टैक्स तभी लगना चाहिए जब कर्मचारी उन्हें बेचें, न कि तब जब वे उन्हें मिलें। इसके अलावा, टैक्स हॉलिडे (कर छूट) की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 से 7 साल करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। अब तक स्टार्टअप्स की चकाचौंध महानगरों तक सीमित रही है। बजट में उम्मीद की जा रही है कि सरकार 'रूरल स्टार्टअप्स' (ग्रामीण उद्यमों) के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करे।