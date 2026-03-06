बोर्ड कॉपियां जांचने से किया मना तो मिलेगी चार्जशीट

ड्रॉपआउट बच्चों और कभी स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को उनकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। इस वर्ष 3 से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षक ऐप के जरिए ट्रैक किया जाएगा। इस सत्र में ढाई लाख आंगनबाड़ी के बच्चों को स्कूलों में नामांकित करना होगा। प्रवेशोत्सव चार चरणों में चलेगा। पहला चरण 27 मार्च, दूसरा 6 अप्रेल, तीसरा 10 अप्रेल और चौथा चरण 15 अप्रेल को होगा। सभी शिक्षकों की ड्यूटी सर्वे में लगेगी। 16 मार्च तक गूगल शीट भरकर देनी होगी।