खनन क्षेत्र की अनदेखी: काछोला-राजगढ़ मार्ग बना दलदल

खनिज प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बना डीएमएफटी फंड अन्य कार्यों में खर्च हो रहा है, जबकि खनन क्षेत्र में ट्रेलरों से सड़कें बदहाल हैं। काछोला से राजगढ़ होते हुए पारोली तक जाने वाला मार्ग अब गड्ढों में तब्दील हो चुका है। इस मार्ग से रोजाना मिनरल से भरे सैकड़ों ट्रक और ट्रेलर गुजरते हैं, लेकिन सड़क की मरम्मत तक नहीं की गई। यही नहीं, इस मार्ग पर स्थित देशनोदय चंवलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर अतिशय तीर्थ क्षेत्र में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, पर जर्जर सड़क के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सड़क के हालात बने जानलेवा
राजगढ़ से चैनपुरा तक मार्ग दलदल में तब्दील हो चुका है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। अंग्रेजी बबूल के पेड़ दोनों ओर फैले होने से वाहन चालकों की मुश्किलें और बढ़ गई है। कई वाहन गड्ढों में फंस जाते हैं, ग्रामीण घंटों परेशान रहते हैं।
तीर्थ यात्री भी परेशान
राजगढ़ मार्ग पर स्थित चंवलेश्वर पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र में रोजाना प्रदेशभर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। टूटी सड़कों के कारण उन्हें सफर में दिक्कत और जोखिम दोनों का सामना करना पड़ रहा है।
निजी बसें बंद, ग्रामीण बेहाल
क्षतिग्रस्त सड़क के कारण काछोला से कोठाज पारोली, शाहपुरा तक चलने वाली निजी बस सेवाएं बंद हो गई हैं। अब ग्रामीणों को अन्य रास्तों से लंबा चक्कर लगाकर आना-जाना पड़ रहा है। अमित गोधा ने बताया कि वाहन चालकों के लिए यह मार्ग जान जोखिम भरा सफर बन गया है।
बजरी ट्रेलरों ने बिगाड़ी सूरत
चंवलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र के ट्रस्ट अध्यक्ष प्रकाश कासलीवाल ने बताया कि कुछ वर्षों से इस सड़क पर बजरी, सोप स्टोन और अन्य मिनरल से भरे ओवरलोड ट्रक व डंपर गुजर रहे हैं। लगातार भारी दबाव से सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। अब तो कई जगह सड़क नजर ही नहीं आती, केवल गहरे खड्डे रह गए हैं।
यह गांव प्रभावित
इस खस्ताहाल सड़क से गुजरने वाले गांवों में काछोला, राजगढ़, कटारियों का खेड़ा, उम्मेदपुरा, चैनपुरा, बहादुरपुर शामिल हैं। यहां के ग्रामीण आए दिन सफर के दौरान समस्याओं से जूझ रहे हैं।
प्रशासन को करवाया अवगत फिर भी सुधार नहीं
आधे दर्जन से अधिक गांवों की सड़क पूरी तरह टूट चुकी हैं। प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन गड्डों में मिट्टी या ग्रेवल तक नहीं डलवाया गया। इससे सभी परेशान है।
आरामी देवी गुर्जर, प्रशासक राजगढ़
सिर्फ राजगढ़ ही नहीं, पूरे मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सड़कें खराब हो चुकी हैं। पीडब्ल्यूडी खंड मांडलगढ़ की अनदेखी से जनता परेशान है।
जितेंद्र मूंदड़ा, प्रधान मांडलगढ़