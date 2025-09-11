खनन क्षेत्र की अनदेखी: काछोला-राजगढ़ मार्ग बना दलदल

खनिज प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बना डीएमएफटी फंड अन्य कार्यों में खर्च हो रहा है, जबकि खनन क्षेत्र में ट्रेलरों से सड़कें बदहाल हैं। काछोला से राजगढ़ होते हुए पारोली तक जाने वाला मार्ग अब गड्ढों में तब्दील हो चुका है। इस मार्ग से रोजाना मिनरल से भरे सैकड़ों ट्रक और ट्रेलर गुजरते हैं, लेकिन सड़क की मरम्मत तक नहीं की गई। यही नहीं, इस मार्ग पर स्थित देशनोदय चंवलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर अतिशय तीर्थ क्षेत्र में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, पर जर्जर सड़क के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।