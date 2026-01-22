महंगाई का ‘बजट टेस्ट’: सब्जी से स्कूल फीस तक भारी, क्या राहत देगा केंद्र

रसोई से लेकर बच्चों के स्कूल तक, महंगाई ने मध्यम और निम्न वर्ग की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर होने के बजाय ऊपरी स्तर पर बने हुए हैं। इसका सीधा असर परिवहन लागत और हर चीज की कीमत पर पड़ रहा है। केंद्रीय बजट से जनता को 'जादुई राहत' की उम्मीद है। अगर सरकार प्रत्यक्ष कर में छूट बढ़ाती है और पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की दिशा में बढ़ती है, तभी आम आदमी को वास्तविक राहत मिल सकती है। पिछले एक साल में दालों की कीमतों में 15-20 प्रतिशत, शिक्षा खर्च में 12 प्रतिशत और स्वास्थ्य सेवाओं में 10 प्रतिशत तक का इजाफा देखा गया है। आम आदमी का बजट टेस्ट अब सरकार के पाले में है। "सब्जी से स्कूल फीस" के इस सफर में जनता को केवल आंकड़ों का मायाजाल नहीं, बल्कि अपनी जेब में बचने वाले चंद रुपयों की चिंता है।