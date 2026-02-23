15 फीट ऊंचे शिखर तले विराजे जल शंकर महादेव, ओंकारेश्वर से आई प्राकृतिक प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा

संपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान अंचल के संतों के सानिध्य और मार्गदर्शन में हुआ। अनुष्ठान में निंबार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री, काठिया बाबा बनवारी शरण, हाथी भाटा आश्रम के संत दास, पंचमुखी रीको एरिया स्थित मोनी बाबा की चौकी बलिया लाल बाबा, यज्ञ आचार्य, बासा का खेड़ा मुरली मनोहर शर्मा ज्योतिषाचार्य अंबालाल जाट और राज जीया ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल, मांडल विधायक उदयलाल भड़ाणा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, पूर्व सरपंच लाड देवी आचार्य थे। बालू आचार्य ने बताया कि महायज्ञ और प्राण-प्रतिष्ठा की पूर्णाहुति पर भंडारे का आयोजन किया गया।