भीलवाड़ा में जन्माष्टमी महोत्सव

रात आठ बजे बाद मंदिर के बाहर भक्तों का जनसैलाब इतना बढ़ गया कि कतारें आधे किलोमीटर से भी अधिक लंबी हो गई। जयकारों से गूंजते वातावरण में हर कोई झांकियों के दर्शन के लिए बेताब था। मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज स्वयं व्यवस्था की निगरानी करते रहे ताकि कोई भी भक्त दर्शन से वंचित न रहे।