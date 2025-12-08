जवाहर नवोदय विद्यालय हुरड़ा में पूर्व छात्रों का मिलन समारोह, प्रतिभाओं का सम्मान

जवाहर नवोदय विद्यालय, हुरड़ा में रविवार को पूर्व विद्यार्थियों का मिलन समारोह “स्नेह एलुमनी मीट” उत्साह और गर्मजोशी के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कस्टम एवं जीएसटी, नई दिल्ली के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. दिनेश कुमार जांगिड़, क्रिएटिव ब्रेन एकेडमी के निदेशक शिवहरि तथा विद्यालय के पूर्व छात्र एवं बार एसोसिएशन चित्तौड़गढ़ अध्यक्ष एसपी सिंह राठौड़ ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। अतिथियों का स्वागत एलुमनी अध्यक्ष मानवेंद्र कुमावत व वरिष्ठ पूर्व विद्यार्थियों ने किया।