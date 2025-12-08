जवाहर नवोदय विद्यालय हुरड़ा में पूर्व छात्रों का मिलन समारोह, प्रतिभाओं का सम्मान

Alumni meet held at Jawahar Navodaya Vidyalaya Hurda, talents honored.
जवाहर नवोदय विद्यालय, हुरड़ा में रविवार को पूर्व विद्यार्थियों का मिलन समारोह “स्नेह एलुमनी मीट” उत्साह और गर्मजोशी के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कस्टम एवं जीएसटी, नई दिल्ली के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. दिनेश कुमार जांगिड़, क्रिएटिव ब्रेन एकेडमी के निदेशक शिवहरि तथा विद्यालय के पूर्व छात्र एवं बार एसोसिएशन चित्तौड़गढ़ अध्यक्ष एसपी सिंह राठौड़ ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। अतिथियों का स्वागत एलुमनी अध्यक्ष मानवेंद्र कुमावत व वरिष्ठ पूर्व विद्यार्थियों ने किया।
एलुमनी महासचिव महावीर प्रसाद सुथार ने बताया कि कार्यक्रम में पूर्व छात्रों ने विद्यालय से जुड़ी यादें, अनुभव और अपने करियर की प्रेरक यात्राएं साझा कीं। उन्होंने कहा कि नवोदय की शिक्षा और संस्कारों ने उन्हें जीवन में उन्नति की राह दिखाई।
विद्यालय की छात्राओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में सुचिता गुप्ता ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट पेश की और उपलब्धियों का विवरण साझा किया।
एलुमनी की ओर से विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थी-विद्यार्थियों का सम्मान किया। इस सम्मान ने बच्चों में उत्साह और आत्मविश्वास भर दिया।
कार्यक्रम में हेमराज लखारा, पूर्व ऊर्जा अध्यक्ष धर्मेश वैष्णव, रामस्वरूप चौधरी, राजू डीड, दयाचंद सर्वा, कैलाश जीनगर, रामप्रसाद जाट, जगदीश शक्तावत, सत्यनारायण माली, डॉ. ललित माली, डॉ. कमलेश सिखवाल, राघवेंद्र राणावत, सुमेर सिंह, काशीराम सहित अनेक पूर्व विद्यार्थी उपस्थित रहे।
