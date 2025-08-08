पांसल गांव में निकली कावड़ व कलश यात्रा, भक्ति और एकता का संगम

कावड़ एवं कलश यात्रा में गाजे-बाजे, मशक, घोड़ी, अघोरी बाबा, हनुमान जी की झांकी और तिरंगे की शोभा यात्रा ने पूरे वातावरण को भक्तिरस से सराबोर किया। जैसे ही यात्रा पांसल गांव में पहुंची, वहां भेरूलाल अहीर ने विधिवत पूजा-अर्चना कर यात्रा का स्वागत किया। माली, खटीक, रैगर, रावणा राजपूत, गाडरी, प्रजापति, लौहार समाज सहित पूरे ग्राम समाज ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया। यह दृश्य सामाजिक एकता और सौहार्द का प्रतीक बना।