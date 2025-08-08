8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

पांसल गांव में निकली कावड़ व कलश यात्रा, भक्ति और एकता का संगम

यात्रा में स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान के सभी सदस्य, ग्रामीणों और विभिन्न समाजों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 08, 2025

Kavad and Kalash Yatra took place in Pansal village, a confluence of devotion and unity
Kavad and Kalash Yatra took place in Pansal village, a confluence of devotion and unity

पांसल में आयोजित कावड़ एवं कलश यात्रा ने श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक समरसता का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह आयोजन भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रामपाल चौधरी के सान्निध्य में हुआ। यात्रा में स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान के सभी सदस्य, ग्रामीणों और विभिन्न समाजों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा का शुभारंभ हाथीभाटा आश्रम, मंगलपुरा में महंत संत दास के सान्निध्य में भोलेनाथ के रुद्र शस्त्रधारा अभिषेक से हुआ।

कावड़ एवं कलश यात्रा में गाजे-बाजे, मशक, घोड़ी, अघोरी बाबा, हनुमान जी की झांकी और तिरंगे की शोभा यात्रा ने पूरे वातावरण को भक्तिरस से सराबोर किया। जैसे ही यात्रा पांसल गांव में पहुंची, वहां भेरूलाल अहीर ने विधिवत पूजा-अर्चना कर यात्रा का स्वागत किया। माली, खटीक, रैगर, रावणा राजपूत, गाडरी, प्रजापति, लौहार समाज सहित पूरे ग्राम समाज ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया। यह दृश्य सामाजिक एकता और सौहार्द का प्रतीक बना।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2025 08:36 am

Published on:

08 Aug 2025 08:35 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / पांसल गांव में निकली कावड़ व कलश यात्रा, भक्ति और एकता का संगम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.