एक-एक रन व बॉल के हिसाब पर रहती नजर

Keeping an eye on every single run and ball फटाफट क्रिकेट की दुनियां में बदले नियम के दौर में किस प्रकार से एंपायरिंग व स्कोरिंग की जाती है, यह जानने व समझने का मौका जिला क्रिकेट संघ ने जिले के क्रिकेटरों को मुहैय्या कराया है। इसके लिए दो दिवसीय जिला स्तरीय एंपायर एवं स्कोरिंग सेमिनार न्यू लुक सेंट्रल स्कूल में हुई।