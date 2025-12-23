सरकारी स्कूलों में आज होने वाला कृष्ण भोग स्थगित

The Krishna Bhog event scheduled for today in government schools has been postponed.
शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में प्रस्तावित ‘निपुण मेला’ व मेगा पीटीएम के आयोजन को स्थगित करने के साथ अब कृष्ण भोग को भी स्थगित कर दिया है। इसके पीछे स्कूलों में होने वाले शिक्षकों की प्रतियोगिता को माना जा रहा है। यह आदेश मिड-डे मील योजना आयुक्तालय ने जारी किया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत प्राथमिक कक्षाओं में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी लक्ष्यों की प्राप्ति और निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंगलवार को प्रत्येक पीईईओ और यूसीईईओ स्तर पर निपुण मेला आयोजित किया जाना था। हालांकि अपरिहार्य कारणों के चलते इस आयोजन को स्थगित कर दिया है। निपुण मेले के साथमंगलवार को प्रस्तावित शिक्षक–अभिभावक कार्यक्रम को भी अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया था। शिक्षा विभाग का कहना है कि कार्यक्रमों की नई तिथि बाद में अलग से घोषित की जाएगी। माना जा रहा है कि दो दिन स्कूलें संचालित होने के बाद 25 दिसंबर से 5 जनवरी कर शीतकालीन छुट्टिया प्रारम्भ हो जाएगी। इसके चलते तीनों कार्यक्रम अब छुट्टियों के बाद ही हो सकेंगे।
