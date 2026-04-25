लाडो प्रोत्साहन योजना: तीसरी किश्त से वंचित बालिकाओं के लिए शिक्षा विभाग का महा-अभियान

भीलवाड़ा. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती-2026 परीक्षा में शामिल हुए हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने 18 अप्रेल को आयोजित हुई इस भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में रही गलतियों को सुधारने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। अभ्यर्थी 28 अप्रेल से 4 मई की रात 11.59 बजे तक अपने आवेदन में ऑनलाइन बदलाव कर सकेंगे। बोर्ड सचिव की ओर से जारी सूचना के अनुसार त्रुटि संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को 300 रुपए का निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करवाना होगा। अभ्यर्थी इस दौरान केवल अपनी श्रेणी, उप-श्रेणी, लिंग और वैवाहिक स्थिति में बदलाव कर सकेंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि तय किए चार बिंदुओं के अलावा आवेदन पत्र में दर्ज किसी भी अन्य सूचना को बदलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, 4 मई की तय समय-सीमा बीतने के बाद बोर्ड की ओर से कोई भी ऑफलाइन प्रार्थना पत्र संशोधन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि कृषि विभाग राजस्थान के लिए कृषि पर्यवेक्षक के कुल 1100 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 944 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 156 पद शामिल हैं। इसके लिए इसी साल 13 जनवरी से 11 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन भरवाए थे और हाल ही में 18 अप्रेल को परीक्षा का आयोजन किया था।