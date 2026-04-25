सरकारी स्कूलों में अब एआई परखेगा बच्चों की अंग्रेजी, 4 से 7 मई तक ओरल रीडिंग फ्लुएंसी टेस्ट

पूर्व में 20 अप्रेल को जारी आदेशों के तहत इन पदोन्नत शिक्षकों को 23 अप्रेल तक अपने यथास्थान पर कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए थे। शिक्षकों को जॉइनिंग के लिए बेहद कम समय मिला था। इसके चलते कई कार्मिक तय समय सीमा में यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे थे। शिक्षकों की इसी व्यावहारिक समस्या को देखते हुए निदेशालय ने कार्यग्रहण की तिथि 30 अप्रेल तक बढ़ाने का फैसला लिया है। निदेशक की ओर से जारी आदेश में केवल कार्यग्रहण की तिथि नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि तकनीकी प्रक्रिया को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। आदेशानुसार विभागीय शाला दर्पण पोर्टल पर दिए गए नए टैब में ऑफलाइन कार्यग्रहण प्रविष्टि की अंतिम तिथि भी 30 अप्रेल निर्धारित की है। संस्था प्रधानों और संबंधित अधिकारियों को तय समय में यह प्रविष्टि सुनिश्चित करनी होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तिथि बढ़ने के अलावा मूल आदेश की शेष शर्तें पूर्व की भांति यथावत रहेंगी। निदेशालय के इस आदेश से प्रदेशभर के उन हजारों शिक्षकों ने राहत की सांस ली है, जो हाल ही में डीपीसी के माध्यम से प्राध्यापक पद पर चयनित हुए हैं। तय समय में कार्यग्रहण को लेकर बनी ऊहापोह की स्थिति अब इस आदेश के बाद स्पष्ट हो गई है।