सुनो सरकार: एसी में बैठे अफसर, तपते कमरों में नौनिहाल...भीलवाड़ा प्रशासन को शिकायत का इंतजार

प्रशासन की इस अकर्मण्यता पर अभिभावकों और बच्चों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि आला अधिकारी तो एसी कमरों में बैठकर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बाहर की भयंकर गर्मी और लू का अहसास नहीं हो रहा। दूसरी ओर जमीनी हकीकत यह है कि जिले के कई सरकारी स्कूलों में पूरी तरह से पंखे भी चालू हालत में नहीं हैं। तपते दोपहरी में कमरों में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे पसीने से तर-बतर हो रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में लगातार पारा 40 डिग्री के आस-पास अटका हुआ है। सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चे सुबह साढ़े सात बजे आते है और दोपहर एक बजा स्कूल की छुट्टी होती है तो सुरजसीर के ऊपर होता है। इसके कारण हर बच्चे के बीमार होने का खतरा बना रहता है।