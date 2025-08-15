स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अगस्त तक बढ़ी

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नामांकन, पुन: नामांकन और ड्रॉपआउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब प्रदेश के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक प्रवेश 30 अगस्त तक किए जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के अनुसार पहले प्रवेश की अंतिम तिथि 16 अगस्त तय थी। लेकिन विद्यालयों में नामांकन अभियान को देखते हुए इस समय सीमा में 14 दिन का विस्तार किया गया है। इससे उन बच्चों को भी विद्यालय में प्रवेश का अवसर मिलेगा जो किसी कारणवश अब तक नामांकन नहीं कर पाए हैं।