19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

परीक्षाओं का महाकुंभ: जिले में 90 हजार नौनिहाल संभालेंगे कलम, आज से 8वीं और कल से 5वीं बोर्ड का आगाज

भीलवाड़ा जिले में शिक्षा के महाकुंभ का शंखनाद गुरुवार से होने जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8वीं की परीक्षाएं गरुवार से शुरू होंगी, जबकि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5वीं की परीक्षाएं कल यानी 20 फरवरी से शुरू होंगी। शिक्षा विभाग ने परीक्षा को लेकर कमर कस ली है। भीलवाड़ा [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 19, 2026

Mahakumbh of examinations: 90 thousand children will take up pens in the district

Mahakumbh of examinations: 90 thousand children will take up pens in the district

  • 866 परीक्षा केंद्रों पर होगी कड़ी निगरानी, दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा इम्तिहान

भीलवाड़ा जिले में शिक्षा के महाकुंभ का शंखनाद गुरुवार से होने जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8वीं की परीक्षाएं गरुवार से शुरू होंगी, जबकि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5वीं की परीक्षाएं कल यानी 20 फरवरी से शुरू होंगी। शिक्षा विभाग ने परीक्षा को लेकर कमर कस ली है। भीलवाड़ा जिले और शाहपुरा उपखंड में कुल मिलाकर लगभग 89,907 परीक्षार्थी (8वीं और 5वीं मिलाकर) अपना भाग्य आजमाएंगे। परीक्षा का समय दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

8वीं बोर्ड: 43 हजार से अधिक विद्यार्थी

शाहपुरा उपखंड मुख्यालय व भीलवाड़ा जिले में कक्षा 8वीं सामान्य व मूक-बधिर विद्यालय की परीक्षा 19 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगी। इसमें 2,194 राजकीय व निजी विद्यालयों के कुल 43,135 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे। इसके लिए 339 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं के लिए 14 ब्लॉकों में 15 संग्रहण मूल्यांकन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

5वीं बोर्ड: कल से शुरू होगा इम्तिहान

कक्षा 5वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक चलेंगी। इसमें 3,702 विद्यालयों के कुल 46 हजार 772 विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके लिए जिले भर में 527 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 14 ब्लॉकों में 27 संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं, जहां से परीक्षा सामग्री वितरित होगी।

टाइम टेबल: कब, कौन सा पेपर

  • दिनांक कक्षा 8वीं कक्षा 5वीं
  • 19 फरवरी अंग्रेजी --------
  • 20 फरवरी -------- अंग्रेजी
  • 21 फरवरी हिन्दी --------
  • 23 फरवरी विज्ञान --------
  • 25 फरवरी सामाजिक विज्ञान--------
  • 26 फरवरी -------- हिन्दी
  • 27 फरवरी गणित --------
  • 28 फरवरी -------- पर्यावरण अध्ययन
  • 04 मार्च तृतीय भाषा --------
  • 05 मार्च - ------- संस्कृत/उर्दू/सिंधी
  • 06 मार्च -------- गणित

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 08:55 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / परीक्षाओं का महाकुंभ: जिले में 90 हजार नौनिहाल संभालेंगे कलम, आज से 8वीं और कल से 5वीं बोर्ड का आगाज

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bhilwara News: डॉक्टर को ‘हनीट्रैप’ में फंसाकर 90 लाख की वसूली का अपनों ने ही रचा चक्रव्यूह, 4 आरोपी अरेस्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
भीलवाड़ा

संत शिरोमणि की स्मृति में गूंजे जयकारे: आरके कॉलोनी में विनयंजलि, श्रावकों ने भक्ति भाव से चढ़ाए श्रीफल

Cheers echoed in the memory of Sant Shiromani: Vinayanjali in RK Colony, Shravaks offered Shriphal with devotion
भीलवाड़ा

चांदी 3000 रुपए तथा सोने में 500 रुपए की तेजी

Silver rose by Rs 3000 and gold by Rs 500.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में तेज रफ्तार कार खाईं में पलटते ही बनी आग का गोला, 2 लोगों की मौके पर मौत, तीन की हालत गंभीर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा: बच्चा नहीं होने पर मालकिन ने नौकरानी को तांत्रिक से मिलाया, आरोपी रेप के बाद धर्म परिवर्तन का बनाने लगा दबाव

Bhilwara tantrik
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.