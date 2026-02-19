परीक्षाओं का महाकुंभ: जिले में 90 हजार नौनिहाल संभालेंगे कलम, आज से 8वीं और कल से 5वीं बोर्ड का आगाज

भीलवाड़ा जिले में शिक्षा के महाकुंभ का शंखनाद गुरुवार से होने जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8वीं की परीक्षाएं गरुवार से शुरू होंगी, जबकि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5वीं की परीक्षाएं कल यानी 20 फरवरी से शुरू होंगी। शिक्षा विभाग ने परीक्षा को लेकर कमर कस ली है। भीलवाड़ा जिले और शाहपुरा उपखंड में कुल मिलाकर लगभग 89,907 परीक्षार्थी (8वीं और 5वीं मिलाकर) अपना भाग्य आजमाएंगे। परीक्षा का समय दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।