कुदरत की मार: भीलवाड़ा में ओलावृष्टि और बारिश ने तोड़ी किसान की कमर, ‘काले सोने’ पर सबसे बड़ा संकट

मौसम के बदले मिजाज ने एक बार फिर जिले के अन्नदाता की नींद उड़ा दी है। मंगलवार रात की बूंदाबांदी के बाद बुधवार शाम को अचानक हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में तबाही मचा दी। इस आकाशीय आफत का सबसे गहरा जख्म अफीम की खेती करने वाले किसानों को लगा है। अफीम (काला सोना) की फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचने की आशंका है। बुधवार शाम को आसमान में गड़गड़ाहट के साथ गिरे ओलों ने पकने की कगार पर खड़ी और कटी हुई फसलों को अपनी चपेट में ले लिया। जिले के कई इलाकों में खेतों में सफेद चादर बिछ गई।