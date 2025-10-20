महावीर निर्वाण महोत्सव का आगाज, 108 रिद्धि मंत्र अभिषेक से गूंजी भक्ति ध्वनि

Mahavira Nirvana Festival kicks off, devotional sound echoed with 108 Riddhi Mantra Abhishek
आरके कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में रविवार को तीन दिवसीय महावीर निर्वाण महोत्सव का शुभारंभ भक्ति और उल्लास के वातावरण में हुआ। महोत्सव का शुभारंभ आदिनाथ भगवान के 108 रिद्धि मंत्र अभिषेक एवं भगवान महावीर के महामस्तकाभिषेक के साथ हुआ। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश गोधा ने बताया कि सुबह सुगनचंद एवं विजय रारा ने रत्नवृष्टि करते हुए आदिनाथ भगवान पर 108 रिद्धि मंत्रों से अभिषेक किया। वहीं विपिन रागांश सेठी ने महावीर भगवान का प्रथम अभिषेक एवं शांतिधारा की।
इसी क्रम में अन्य प्रतिमाओं पर नेमीचंद अभिषेक ढोलिया, राकेश पहाडि़या, आत्मप्रकाश लुहाडि़या, धनराज अजंय टोग्या, शांतिलाल अनुराग, घीसूलाल महेंद्र कुमार, बंसतीलाल काला, नरेश गंगवाल और आलोक अग्रवाल ने शांतिधारा संपन्न कराई। मंगलवार को भगवान महावीर निर्वाण दिवस पर मंदिर के शिखर और वेदी पर नई ध्वजा चढ़ाई जाएगी, जो भागचंद मुकेश कासलीवाल की ओर से चढ़ाई जाएगी।
धनतेरस: दिगंबर समाज के लिए धन्य दिवस
महोत्सव के दौरान महेंद्र सेठी ने बताया कि धनतेरस के दिन भगवान महावीर ने समवसरण का त्याग कर शुक्ल ध्यान में लीन हो गए थे। मंगलवार को मोक्ष प्राप्त किया था। इस अवसर पर देवताओं ने भगवान की आराधना कर आकाश को धन्य-धन्य के जयघोषों से गुंजायमान कर दिया था। इसी कारण दिगंबर जैन समाज में धनतेरस को धन्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीन दिवसीय यह आयोजन मंगलवार तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन विशेष पूजा-अभिषेक कार्यक्रम आयोजित होंगे।
