महावीर निर्वाण महोत्सव का आगाज, 108 रिद्धि मंत्र अभिषेक से गूंजी भक्ति ध्वनि

आरके कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में रविवार को तीन दिवसीय महावीर निर्वाण महोत्सव का शुभारंभ भक्ति और उल्लास के वातावरण में हुआ। महोत्सव का शुभारंभ आदिनाथ भगवान के 108 रिद्धि मंत्र अभिषेक एवं भगवान महावीर के महामस्तकाभिषेक के साथ हुआ। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश गोधा ने बताया कि सुबह सुगनचंद एवं विजय रारा ने रत्नवृष्टि करते हुए आदिनाथ भगवान पर 108 रिद्धि मंत्रों से अभिषेक किया। वहीं विपिन रागांश सेठी ने महावीर भगवान का प्रथम अभिषेक एवं शांतिधारा की।