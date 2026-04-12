सीबीएसई 10वीं बोर्ड में बड़ा बदलाव: पास होने के लिए अब थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट में अलग-अलग लाने होंगे अंक

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और छात्रों में विषयों की वास्तविक समझ विकसित करने के उद्देश्य से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने एक बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण मानदंडों में अहम बदलाव कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अब 10वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा में पास होने के लिए थ्योरी (लिखित परीक्षा) और आंतरिक मूल्यांकन (इंटरनल असेसमेंट) दोनों में अलग-अलग पास होना अनिवार्य होगा। यह महत्वपूर्ण बदलाव इसी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू कर दिया गया है।