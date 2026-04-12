नियमों की आड़ में ‘लाल पत्थर’ का काला खेल, डीलर काट रहे मेजर मिनरल में टीपी

खान विभाग के अनुसार प्रदेश में 200 से अधिक डीलर हैं। सबसे अधिक भीलवाड़ा 67, सावर 33. बिजौलियां 24, राजसमंद व आमेट 16, ब्यावर 12, जयपुर 8, टोंक 6, अजमेर 4, सोजत 3, दौसा, नीमकाथाना तथा चित्तौड़गढ़ में 1-1 है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी 25 से अधिक पंजीकृत डीलर हैं जो टीपी के माध्यम से गारनेट का खेल कर रहे हैं। भीलवाड़ा में तीन लीज हैं। कोटड़ी क्षेत्र में तो पिछले कई सालों से लीज में काम ही नहीं हुआ फिर भी रवन्ना काटे जा रहे हैं। ओडियाखेड़ा में सबसे अधिक अवैध गारनेट को वैध बताया है। गारनेट के मामले को लेकर जयपुर मुख्यालय के उच्च अधिकारियों ने शनिवार को भीलवाड़ा के अधिकारियों को फटकार लगाई है। अब यहां टीपी पाइंट का वेरिफिकेशन करने के साथ माल कहां से आया और कहां गया इसकी जांच भी शुरू कर दी है।