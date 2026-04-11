रेत के सोने पर डाका: भीलवाड़ा में 31.26 करोड़ का अवैध गारनेट कागजों में कर दिया वैध

भीलवाड़ा की तीन लीजों के आंकड़े इस महाघोटाले की पोल खोलने के लिए काफी हैं। इन खदानों से उत्पादन नाममात्र का हुआ, लेकिन कागजों में गारनेट कई गुना ज्यादा बेच दिया। तीनों लीजधारकों ने डीलरों के माध्यम से अवैध गारनेट को एक नंबर में बदलने के फेर में 78153 टन से ज्यादा का अतिरिक्त रवन्ना जारी कर दिया। भीलवाड़ा, टोंक, सावर, आमेट और राजसमंद की नदियों से लूटा गया यह माल इन्हीं फर्जी रवन्ना के जरिए बाजार में पहुंचा है। भारतीय खान ब्यूरो अजमेर के अनुसार राजस्थान में निकलने वाले गारनेट की कीमत 4,320 रुपए प्रति टन है। यदि औसत दर 4,000 रुपए प्रति टन मानी जाए, तो इन लीजधारकों ने 31.26 करोड़ का 78,153 टन अवैध गारनेट (रवन्ना) बाजार में बेच दिया है।