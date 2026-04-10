प्रवेशोत्सव में बड़ी लापरवाही: आंगनबाड़ी के नौनिहालों का नहीं हुआ दाखिला

निदेशालय ने बीते 25 मार्च को ही स्पष्ट निर्देश दिए थे कि विद्यालय परिसर में या उसके प्रशासनिक नियंत्रण वाले पीईईओआंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले शत-प्रतिशत बच्चों का प्रवेश उसी विद्यालय की कक्षा-1 में करवाया जाए। जिन केंद्रों का समन्वय सीधे किसी स्कूल से नहीं है, वहां के बच्चों को पास के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाना था। लेकिन ग्राउंड जीरो पर ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारियों ने इन आदेशों की कोई परवाह नहीं की और प्रवेश अपेक्षित संख्या में नहीं हो पाए।