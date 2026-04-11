5वीं-8वीं बोर्ड: त्रुटि सुधार के लिए 25 तक खुला करेक्शन मॉड्यूल, मई में मिलेंगी मार्कशीट

ऑनलाइन त्रुटि सुधार 10 से 25 अप्रेल तक 5वीं और 8वीं के घोषित ऑनलाइन परिणामों में यदि विद्यार्थी का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय या विद्यालय के नाम में कोई गलती है, तो सीबीईओलॉगिन के माध्यम से 25 अप्रेल तक सुधार किया जा सकता है। जिन छात्रों के परिणाम रोके गए थे, उनकी सूची डाइट को भेजी जा चुकी है। डाइट स्तर से अंक संशोधन के प्रस्ताव पंजीयक कार्यालय की ओर से 13 अप्रेल तक ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद प्राचार्यों को परीक्षा परिणाम बकाया न होना का पूर्णता प्रमाण पत्र भेजना अनिवार्य होगा। पुनर्गणना का कार्य 6 अप्रेल से शुरू हो चुका है। तीन विषयों कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के सत्रांक संशोधन के प्रकरण मूल रूप से 15 अप्रेल तक पंजीयक कार्यालय को अग्रेषित करने होंगे। डाइट को यह भी प्रमाणित करना होगा कि नियमानुसार पुनर्गणना शुल्क जमा कर लिया गया है।