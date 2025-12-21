21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

खनन व्यवस्था में बड़ा बदलाव…….प्रदेश के खनन पट्टाधारकों पर नए नियम लागू

- लाइमस्टोन का पंजीकरण 31 मार्च तक भारतीय खान ब्यूरो में कराना होगा - फिलहाल रॉयल्टी दरों में राहत, वर्तमान में प्रचलित दरों पर ही देय रहेगी

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Dec 21, 2025

Major changes in the mining system... New rules implemented for mining leaseholders in the state.

Major changes in the mining system... New rules implemented for mining leaseholders in the state.

केंद्र सरकार की ओर से लाइमस्टोन (चूना पत्थर) को अप्रमुख खनिज से प्रमुख खनिज की श्रेणी में शामिल किए जाने के बाद राजस्थान में खनन व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य के खनन एवं भूविज्ञान विभाग ने आदेश जारी कर सभी लाइमस्टोन खनन पट्टाधारकों को केंद्र सरकार के निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश के अनुसार खान मंत्रालय की अधिसूचना के तहत लाइमस्टोन को प्रमुख खनिज घोषित किया है। इसके बाद भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में खनन कार्यों को नई व्यवस्था के तहत संचालित किया जाएगा। एमसीडीआर-2017 के नियम 45(1) के तहत सभी लाइमस्टोन पट्टाधारकों को 31 मार्च 2026 से पहले भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसी अवधि तक रॉयल्टी वर्तमान में प्रचलित दरों पर ही देय रहेगी।

माइनिंग प्लान को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश

जिन खदानों का माइनिंग प्लान सक्षम स्तर से स्वीकृत है और जिसकी वैधता 31 मार्च 2027 से आगे है, वे प्लान 31 मार्च 2027 तक मान्य रहेंगे। ऐसे मामलों में माइनिंग प्लान की प्रति 31 मार्च 2026 से पहले भारतीय खान ब्यूरो में प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद आगे की अवधि के लिए आइबीएम से अनुमोदन अनिवार्य किया है। यदि किसी खदान का माइनिंग प्लान समाप्त हो चुका है, तो 31 मार्च 2026 तक विभागीय स्तर से अस्थायी अनुमोदन लिया जा सकेगा। इसकी वैधता 31 मार्च 2027 तक रहेगी। इसके बाद भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदन आवश्यक होगा।

डिजिटल सर्वे और पर्यावरणीय शर्तें

एमसीडीआर-2017 के नियम 34 के तहत 1 जुलाई 2027 से पहले खनन क्षेत्र की डिजिटल एरियल इमेजरी भारतीय खान ब्यूरो को प्रस्तुत करनी होगी। वहीं 31 मार्च 2027 तक प्रस्तुत वित्तीय आश्वासन मान्य रहेगा, उसके बाद खान बंदी योजना अथवा अंतिम खान बंदी योजना के अनुसार नई व्यवस्था लागू होगी। वर्ष 2025-26 के लिए सेल्फ असेसमेंट से राहत दी है, लेकिन इसके बाद स्टार रेटिंग के लिए भारतीय खान ब्यूरो की वेबसाइट पर पंजीकरण और अनिवार्य न्यूनतम स्टार रेटिंग प्राप्त करना जरूरी होगा।

ऑनलाइन रिपोर्टिंग अनिवार्य

31 मार्च 2026 तक मासिक और वार्षिक रिटर्न में छूट रहेगी, लेकिन इसके बाद भारतीय खान ब्यूरो की वेबसाइट पर नियमित ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण अनिवार्य होगा। नियमों की अवहेलना पर एमसीडीआर- 2017 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 09:16 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / खनन व्यवस्था में बड़ा बदलाव…….प्रदेश के खनन पट्टाधारकों पर नए नियम लागू

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अरावली पर 99 मीटर तक खनन को छूट, पर्यावरण संगठनों का विरोध तेज

Mining up to 99 meters allowed in the Aravalli range, environmental organizations intensify protests.
भीलवाड़ा

वैज्ञानिक सोच से ही होगा भावी राष्ट्र निर्माण

Future nation-building will be possible only through scientific thinking.
भीलवाड़ा

पीईईओ व अन्य अधिकारी की अनुपस्थिति के चलते एक घंटे में ही सिमटी वीसी

Due to the absence of the PEEO, the VC meeting was concluded in just one hour.
भीलवाड़ा

स्वस्तिधाम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, जयपुर चातुर्मास के लिए अर्पित किए श्रीफल

A surge of devotion was witnessed at Swastidham.
भीलवाड़ा

राज्य स्तरीय समान परीक्षा का कार्यक्रम जारी, 7 से 19 मार्च तक होंगी वार्षिक परीक्षाएं

State-level common examinations will be held from March 7 to 19.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.