खनन व्यवस्था में बड़ा बदलाव…….प्रदेश के खनन पट्टाधारकों पर नए नियम लागू

केंद्र सरकार की ओर से लाइमस्टोन (चूना पत्थर) को अप्रमुख खनिज से प्रमुख खनिज की श्रेणी में शामिल किए जाने के बाद राजस्थान में खनन व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य के खनन एवं भूविज्ञान विभाग ने आदेश जारी कर सभी लाइमस्टोन खनन पट्टाधारकों को केंद्र सरकार के निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश के अनुसार खान मंत्रालय की अधिसूचना के तहत लाइमस्टोन को प्रमुख खनिज घोषित किया है। इसके बाद भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में खनन कार्यों को नई व्यवस्था के तहत संचालित किया जाएगा। एमसीडीआर-2017 के नियम 45(1) के तहत सभी लाइमस्टोन पट्टाधारकों को 31 मार्च 2026 से पहले भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसी अवधि तक रॉयल्टी वर्तमान में प्रचलित दरों पर ही देय रहेगी।