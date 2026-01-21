बड़ा फैसला: बिना नोटिस ड्रोन सर्वे कर थमाए गए करोड़ों के डिमांड नोटिस रद्द

भीलवाड़ा निवासी तुलसीदास भारवानी ने अधिवक्ता हिमांशु के जरिए रिट याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि खनन अभियंता कार्यालय भीलवाड़ा ने 27 नवंबर 2025 को याचिकाकर्ता की लीज क्षेत्र का ड्रोन से सर्वे किया था। इस सर्वे के आधार पर विभाग ने 23 दिसंबर 2025 को नोटिस जारी कर आरोप लगाया कि खान मालिक ने स्वीकृत सीमा से अधिक खनिजों का अवैध खनन किया है। याचिकाकर्ता ने इसे यह कहते हुए चुनौती दी कि सर्वे के समय उन्हें कोई पूर्व सूचना या नोटिस नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। हालांकि खान विभाग ने तुलसीदास के साथ 8 अन्य लीज धारकों को भी नोेटिस जारी किए हैं। इस आदेश के बाद अन्य खान मालिक भी राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यह सभी खदाने चुनाई पत्थर की हैं।