62 के युद्ध के शहीद को न्याय की प्रतीक्षा, परिजन अब भी वंचित, अनुकम्पा नियुक्ति व कृषि भूमि से

शहीद के तीन भाई थे मांगीलाल (जिनका निधन 1999 में हो गया), औंकार (अविवाहित व शारीरिक रूप से अक्षम), और गंगाराम। गंगाराम के पुत्र रामराज मीणा का पुत्र मोहित मीणा वर्तमान में परिवार का एकमात्र योग्य आश्रित है, जो अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्र है। रामराज ने इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग जयपुर में आवेदन कर रखा है, लेकिन प्रक्रिया लंबित है। हालांकि नियमानुसार शहीद के परिवार का सदस्य या फिर उसके भाई को नियुक्ति मिल सकती है। जबकि रामराज मीणा शहीद के भाई का लड़का है यानी व भतीजा है।