सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम की धूम: अभिभावकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति, अधिकारियों ने बांटे प्रोग्रेस कार्ड

राज्य सरकार के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में आयोजित मेगा पीटीएम (अभिभावक-शिक्षक बैठक) में शिक्षा के प्रति एक नई अलख देखने को मिली। बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावकों में भारी उत्साह रहा और स्कूलों में उनकी शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई। शिक्षा निदेशालय बीकानेर के सहायक निदेशक गुरु प्रसाद भार्गव सहित जिले के आला शिक्षा अधिकारियों ने स्कूलों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान बच्चों को उनके अभिभावकों के सामने प्रोग्रेस रिपोर्ट और मोमेंटो सौंपकर उनका हौसला बढ़ाया गया। इससे छात्रों के चेहरे खिल उठे। सहायक निदेशक गुरु प्रसाद भार्गव ने महात्मा गांधी विद्यालय भीमगंज, हरनी कलां, कारोई कलां और राउमावि महेंद्रगढ़ (सहाड़ा) का अवलोकन किया। भार्गव ने कहा कि अभिभावकों की उपस्थिति साबित करती है कि वे बच्चों के भविष्य के प्रति बेहद जागरूक हैं।