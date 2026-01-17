अन्नदाता के पसीने पर बिचौलियों का ‘डाका’

सिर्फ किसान ही नहीं, मंडी से जुड़े मजदूर (हमाल) भी कम मजदूरी की मार झेल रहे हैं। व्यापारी के अनुसार, मक्का की बोरियां खाली करने, उसे छानने और फिर से भरकर लोडिंग करने जैसे कठिन परिश्रम के बदले हमाल को मात्र 18 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मेहनताना दिया जा रहा है। महंगाई के इस दौर में यह मजदूरी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। किसान बालू गाड़री का कहना है कि सरकार यदि समर्थन मूल्य की घोषणा कर खरीद शुरू करे, तो उन्हें सही दाम मिल सकते हैं। सरकारी खरीद केंद्र न होने के कारण किसान अपनी घरेलू जरूरतों और कर्ज चुकाने के दबाव में गांव के बिचौलियों या स्थानीय व्यापारियों को फसल सौंपने को मजबूर हैं।