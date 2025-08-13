13 अगस्त 2025,

बुधवार

भीलवाड़ा

खनन व क्रेशर उद्योग की हड़ताल 12वें दिन भी जारी, अब जयपुर में रैली की तैयारी

- निर्माण कार्य ठप, बाजार में गिट्टी व चुनाई पत्थर की दर बढ़ी, चोरी-छिपे आपूर्ति पर रोष

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 13, 2025

Mining and crusher industry strike continues for 12th day, now preparations for rally in Jaipur
Mining and crusher industry strike continues for 12th day, now preparations for rally in Jaipur

राजस्थान स्टोन क्रेशर एसोसिएशन एवं चुनाई पत्थर एसोसिएशन की राज्यव्यापी हड़ताल मंगलवार को लगातार 12वें दिन भी जारी रही। दिनभर संगठन पदाधिकारी खनिज विभाग के अधिकारियों और विभिन्न जनप्रतिनिधियों से संपर्क में रहे, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के कारण आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। भीलवाड़ा खनिज एसोसिएशन संघ अध्यक्ष एवं वार्ता समिति सदस्य अनिल कुमार सोनी ने जयपुर में भी अधिकारियों से वार्ता की, मगर समाधान नहीं निकल सका। संगठनों ने 15 अगस्त के बाद जयपुर में राज्य स्तरीय रैली आयोजित करने की घोषणा की है।

भीलवाड़ा में कामकाज ठप

भीलवाड़ा में मंगलवार को भी खनन और क्रेशर संचालन पूरी तरह बंद रहा। माल का लदान ठप रहने से निर्माण कार्यों पर असर पड़ा और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण सामग्री की आपूर्ति रुकने से बाजार में चुनाई पत्थर व गिट्टी की दरें बढ़ गई हैं। हड़ताल के बीच कुछ प्रभावशाली खनन व्यवसायियों की ओर से चोरी-छिपे गिट्टी और क्रेशर माल के ट्रैक्टर बाजार में उतारने की शिकायतें सामने आई हैं। इससे अन्य खनन व्यवसायियों में रोष है।

हड़ताल का असर

  • - निर्माण कार्य ठप: सरकारी व निजी दोनों स्तर पर काम रुका।
  • - दरों में बढ़ोतरी: गिट्टी व अन्य निर्माण सामग्री महंगी।
  • - आपूर्ति बाधित: ट्रांसपोर्टर व मजदूरों पर भी असर।
  • - राज्यव्यापी असर: 18 हजार खदानें और 2200 क्रेशर बंद।

13 Aug 2025 08:44 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / खनन व क्रेशर उद्योग की हड़ताल 12वें दिन भी जारी, अब जयपुर में रैली की तैयारी

