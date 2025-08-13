खनन व क्रेशर उद्योग की हड़ताल 12वें दिन भी जारी, अब जयपुर में रैली की तैयारी

राजस्थान स्टोन क्रेशर एसोसिएशन एवं चुनाई पत्थर एसोसिएशन की राज्यव्यापी हड़ताल मंगलवार को लगातार 12वें दिन भी जारी रही। दिनभर संगठन पदाधिकारी खनिज विभाग के अधिकारियों और विभिन्न जनप्रतिनिधियों से संपर्क में रहे, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के कारण आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। भीलवाड़ा खनिज एसोसिएशन संघ अध्यक्ष एवं वार्ता समिति सदस्य अनिल कुमार सोनी ने जयपुर में भी अधिकारियों से वार्ता की, मगर समाधान नहीं निकल सका। संगठनों ने 15 अगस्त के बाद जयपुर में राज्य स्तरीय रैली आयोजित करने की घोषणा की है।
भीलवाड़ा में कामकाज ठप
भीलवाड़ा में मंगलवार को भी खनन और क्रेशर संचालन पूरी तरह बंद रहा। माल का लदान ठप रहने से निर्माण कार्यों पर असर पड़ा और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण सामग्री की आपूर्ति रुकने से बाजार में चुनाई पत्थर व गिट्टी की दरें बढ़ गई हैं। हड़ताल के बीच कुछ प्रभावशाली खनन व्यवसायियों की ओर से चोरी-छिपे गिट्टी और क्रेशर माल के ट्रैक्टर बाजार में उतारने की शिकायतें सामने आई हैं। इससे अन्य खनन व्यवसायियों में रोष है।
हड़ताल का असर