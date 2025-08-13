खनन व क्रेशर उद्योग की हड़ताल 12वें दिन भी जारी, अब जयपुर में रैली की तैयारी

राजस्थान स्टोन क्रेशर एसोसिएशन एवं चुनाई पत्थर एसोसिएशन की राज्यव्यापी हड़ताल मंगलवार को लगातार 12वें दिन भी जारी रही। दिनभर संगठन पदाधिकारी खनिज विभाग के अधिकारियों और विभिन्न जनप्रतिनिधियों से संपर्क में रहे, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के कारण आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। भीलवाड़ा खनिज एसोसिएशन संघ अध्यक्ष एवं वार्ता समिति सदस्य अनिल कुमार सोनी ने जयपुर में भी अधिकारियों से वार्ता की, मगर समाधान नहीं निकल सका। संगठनों ने 15 अगस्त के बाद जयपुर में राज्य स्तरीय रैली आयोजित करने की घोषणा की है।