मॉडल स्कूलों में नियुक्तियों का पिटारा खुला: ऑनलाइन आवेदन 14 से

प्रदेश के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए रिक्त पदों पर पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने प्राचार्य से लेकर कनिष्ठ सहायक तक के 10 विभिन्न संवर्गों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इसके लिए पात्र शिक्षक और कार्मिक 14 से 23 जनवरी की मध्यरात्रि तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस बार चयन लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।