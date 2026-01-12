मॉडल स्कूलों में नियुक्तियों का पिटारा खुला: ऑनलाइन आवेदन 14 से

Job opportunities open up in model schools: Online applications from the 14th.
प्रदेश के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए रिक्त पदों पर पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने प्राचार्य से लेकर कनिष्ठ सहायक तक के 10 विभिन्न संवर्गों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इसके लिए पात्र शिक्षक और कार्मिक 14 से 23 जनवरी की मध्यरात्रि तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस बार चयन लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
निदेशक के अनुसार अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में पदस्थापन के लिए केवल एक जिले का विकल्प भरने की छूट होगी। यदि किसी आवेदक ने जिले का विकल्प नहीं भरा तो उसका आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। वहीं, वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प देने पर कार्मिक को 10 अतिरिक्त बोनस अंक देय होंगे।
प्राचार्य एवं प्राध्यापक (विभिन्न विषय), वरिष्ठ अध्यापक (हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सा. विज्ञान, तृतीय भाषा), वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष (ग्रेड-II), अध्यापक लेवल-1 एवं प्रयोगशाला सहायक (ग्रेड-III), कंप्यूटर लैब इंचार्ज, वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक के लिए आवेदन मांगे हैं।
चयनित कार्मिकों को शुरुआत में एक वर्ष की अवधि के लिए पदस्थापित किया जाएगा। इस दौरान कार्य संतोषजनक होने पर ही उनकी अवधि आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा, राज्य स्तर के पदों के अलावा अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिक केवल अनुसूचित क्षेत्र के लिए ही आवेदन कर पाएंगे।
