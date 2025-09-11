नैनो उर्वरक उपयोग महाअभियान : कोटड़ी में कार्यशाला आयोजित

दानेदार खाद का उपयोग आधा हो जाएगा। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का 90-95 प्रतिशत पौधों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। दानेदार खाद का केवल 30-40 प्रतिशत ही उपयोग होता है, शेष मृदा, जल व वायु को प्रदूषित करता है। नैनो उर्वरकों से प्रदूषण लगभग न के बराबर होगा। इन उत्पादों के साथ खरपतवार नाशक और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी आसानी से किया जा सकता है। सहायक निदेशक प्रकाश खटीक ने कहा कि नैनो उर्वरक भविष्य की जरूरत हैं। इनसे मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी और किसानों की लागत भी घटेगी।