बच्चों की सुरक्षा में बेपरवाही: प्रदेश में जर्जर स्कूलों की मरम्मत अटकी

झालावाड़ में सरकारी स्कूल भवन गिरने से मासूम बच्चों की मौत के बाद भी राजस्थान सरकार बच्चों की सुरक्षा में गंभीर नजर नहीं आ रही। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए प्रति स्कूल दो-दो लाख रुपए देने की घोषणा कर दी, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी चिंताजनक ही है। हालात यह हैं कि प्रशासनिक स्वीकृति के बावजूद अधिकांश जिलों में अब तक मरम्मत काम काम शुरू नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि प्रदेशभर में कराए गए सर्वे में हजारों सरकारी स्कूल भवन जर्जर पाए गए थे। कई स्कूलों को सील करना पड़ा, तो कई पर ताले लटका दिए थे। अकेले भीलवाड़ा जिले में ऐसे 123 से अधिक स्कूल पहले ही बंद किए जा चुके हैं जबकि 1627 स्कूल भवन ऐसे हैं जिनमें तत्काल मरम्मत की जरूरत बताई गई थी।