नेताजी सुभाष मार्केट बनी परंपरा और आधुनिकता के संगम की पहचान

यह मार्केट गोल प्याऊ चौराहे से राजीव गांधी सर्कल तक फैला हुआ है। इसमें करीब 70 से अधिक दुकानें हैं। पहले यहां फोटोग्राफरों की पांच दुकाने थी, लेकिन सभी अपनी दुकान का पता अलग-अलग लिखते थे, लेकिन व्यापारियों ने एक मत होकर इस मार्केट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया। पहले यहां लोहे के पतड़े पर सुभाष प्रतिमा थी। बाद में लोहे की प्रतिमा स्थापित की। उसके बाद स्थाई रूप से मूर्ति लगाई गई। इसका लोकार्पण विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष देवेंद्रसिंह ने किया था। हर साल यहां के व्यापारी और स्थानीय नागरिक नेताजी की जयंती (23 जनवरी) और पुण्यतिथि (18 अगस्त) पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।