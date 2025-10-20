दीपावली पर चौघड़िया नहीं, स्थिर लग्न ही शुभ

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, दीपावली पर पूजन में शुभ, लाभ, अमृत चौघड़ियों से भी अधिक स्थिर लग्न और स्थिर नवांश को प्रशस्त माना गया है। लग्न लगभग दो घंटे का होता है, लेकिन यदि व्यक्ति हर क्षण अपने लक्ष्य में मन लगाकर स्थिर लगन से कार्य करे, तो उसे निरंतर लक्ष्मी (धन) की प्राप्ति होती रहती है। इस सिद्धांत का आध्यात्मिक अर्थ है, स्थिरता, एकाग्रता और कर्मनिष्ठा ही लक्ष्मी प्राप्ति का मूल सूत्र है।