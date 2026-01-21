अब पीएचसी पर भी डिजिटल दवा वितरण, 25 से शुरू करना जरूरी

राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और मरीज-केंद्रित बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान ने प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आइएचएमआइएस सॉफ्टवेयर के फार्मेसी मॉड्यूल को 25 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में विभाग के आदेश 10 जनवरी के तहत प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा-निर्देश भेजे गए हैं।