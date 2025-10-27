अब निजी स्कूलों की बालिकाएं भी होंगी ‘लाडो योजना’ से लाभान्वित

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ अब केवल राजकीय विद्यालयों की बालिकाओं तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को भी इसका लाभ देने का निर्णय किया है। इस योजना के तहत उन बालिकाओं को कुल 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है जिनका जन्म सरकारी या सरकार से अधिकृत चिकित्सा संस्थान में हुआ हो। यह राशि 7 किश्तों में सीधे छात्रा के बैंक खाते में जमा कराई जाती है। महिला अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में अब जिलास्तरीय आमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं के माध्यम से योजना की प्रक्रिया, दस्तावेज अपलोडिंग, आवेदन लॉक करने व भुगतान से संबंधित जानकारी दी जाएगी।