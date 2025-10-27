अब निजी स्कूलों की बालिकाएं भी होंगी ‘लाडो योजना’ से लाभान्वित

Now girls from private schools will also benefit from the 'Lado Scheme'.
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ अब केवल राजकीय विद्यालयों की बालिकाओं तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को भी इसका लाभ देने का निर्णय किया है। इस योजना के तहत उन बालिकाओं को कुल 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है जिनका जन्म सरकारी या सरकार से अधिकृत चिकित्सा संस्थान में हुआ हो। यह राशि 7 किश्तों में सीधे छात्रा के बैंक खाते में जमा कराई जाती है। महिला अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में अब जिलास्तरीय आमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं के माध्यम से योजना की प्रक्रिया, दस्तावेज अपलोडिंग, आवेदन लॉक करने व भुगतान से संबंधित जानकारी दी जाएगी।
ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी सुवाणा रामेश्वर जीनगर ने बताया कि यह कार्यशालाएं नवंबर के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। इसमें राजकीय व निजी विद्यालयों के नोडल अधिकारी, साथ ही पीईईओ, यूसीईईओ और सीबीईईओ कार्यालयों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। योजना की संपूर्ण प्रक्रिया शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। जीनगर ने बताया कि इस वर्ष शैक्षणिक सत्र 2024-25 से निजी विद्यालयों की छात्राओं को भी लाभ दिया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से यह प्रगति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी। अब कार्यशालाओं के बाद योजना को पूर्ण पारदर्शिता और एकरूपता के साथ लागू किया जाएगा।
