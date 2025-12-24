अब स्कूलों से खत्म होगी रेबीज की दहशत!

The fear of rabies will now be eliminated from schools!
रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी पर अब सीधा हमला स्कूलों से होगा। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के स्कूलों में मिशन रेबीज लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत बच्चों को कुत्ते के काटने से बचाव, तुरंत किए जाने वाले प्राथमिक उपचार और जान बचाने वाले जरूरी उपाय सिखाए जाएंगे। यह प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क होगा। गोवा में सफल रहे मॉडल को अब राजस्थान में लागू किया जा रहा है। रेबीज-वर्ल्डवाइड वेटरनरी सर्विस के माध्यम से स्कूलों में विशेष सत्र आयोजित होंगे। लक्ष्य साफ है कि 2030 तक रेबीज का खात्मा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक लक्ष्य में राजस्थान की निर्णायक हिस्सेदारी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर सीताराम जाट ने आदेश में सभी जिलों को निर्देश दिए कि योजना को प्राथमिकता के साथ लागू किया जाए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बच्चों को समय रहते सही जानकारी मिल जाए तो रेबीज से होने वाली अधिकांश मौतें रोकी जा सकती हैं।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग