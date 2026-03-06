आर्यिका विज्ञाश्री के सानिध्य में शपथ ग्रहण कल, आज शास्त्रीनगर में होगा मंगल प्रवेश

Oath taking ceremony tomorrow in the presence of Aryika Vigyashree, Mangal Pravesh will be held in Shastri Nagar today.
भीलवाड़ा के शास्त्रीनगर स्थित सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में इस सप्ताहांत धर्म, संस्कार और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। आर्यिकाविज्ञाश्री माताजी ससंघ के सानिध्य में शनिवार को महावीर दिगम्बर जैन सेवा समिति' की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। इससे पूर्व शुक्रवार शाम को माताजी का मंगल प्रवेश होगा।
समिति के अध्यक्ष प्रकाश गंगवाल ने बताया कि आर्यिकाविज्ञाश्री माताजी ससंघ शुक्रवार शाम को बापूनगर जैन मंदिर से विहार कर शास्त्रीनगर स्थित सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचेंगी। यहां समाजजनों की ओर से मंगल प्रवेश पर उनकी अगवानी की जाएगी।
गंगवाल के अनुसार शनिवार दोपहर 2:15 बजे से नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। यह पूरा आयोजन आर्यिकाविज्ञाश्री माताजी के दिशा-निर्देशन में संपन्न होगा।
समिति के उपाध्यक्ष नवीन काला एवं सुरेन्द्र जैन ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह केवल पदभार ग्रहण करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें समाज हित के कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इस अवसर पर समाज के विकास में योगदान देने वाले श्रेष्ठी जनों का सम्मान किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग