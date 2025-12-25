निजी स्कूलों में मान्यता व क्रमोन्नति के लिए 15 जनवरी तक मौका

विभाग ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सख्ती दिखाई है। पोर्टल पर केवल वही स्कूल आवेदन कर पाएंगे जो निर्धारित कक्षा-कक्षों के मापदंड को पूरा करेंगे। इनमें माध्यमिक विद्यालय के लिए न्यूनतम 14 कक्षा-कक्ष तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए न्यूनतम 16 कक्षा-कक्ष अनिवार्य किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने निर्देश दिए हैं कि जो स्कूल तय क्राइटेरिया पूरा नहीं करेंगे, उनके आवेदन सिस्टम की ओर से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भौतिक संसाधनों की जांच भी कड़ी की जाएगी।