‘दुनिया की सबसे खराब है हमारी शिक्षा नीति’: मुनि आदित्य सागर

जयपुर में हाल ही एक मासूम छात्रा द्वारा तनाव के चलते की गई आत्महत्या ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने आधुनिक जीवनशैली और शिक्षा व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। जैन मुनि आदित्य सागर ने कहा कि आज की शिक्षा संस्कारों से कट चुकी है। उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को 'दुनिया की सबसे खराब व्यवस्था' बताते हुए कहा कि यह केवल डिग्रियां बांट रही है, जीवन जीना नहीं सिखा रही। मुनि ने चेतावनी दी कि अगर हम आधुनिकता की अंधी दौड़ से बाहर निकलकर आध्यात्मिकता की ओर नहीं मुड़े तो आने वाली '6जी' जैसी तकनीकें महामारी से भी घातक सिद्ध होंगी।