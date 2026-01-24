शिक्षा के आंगन में अभिभावकों का मेला, साइकिल पाकर ‘उड़ान’ को तैयार बेटियां

A gathering of parents in the schoolyard, daughters ready to "take flight" after receiving bicycles.
भीलवाड़ा जिले में शुक्रवार को सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम, निपुण मेला और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आयोजित 'श्रीकृष्णभोग' का आयोजन हुआ। जिलेभर के 2850 स्कूलों में एक साथ कार्यक्रम हुआ। इसमेंमें करीब पौने दो लाख से अधिक अभिभावकों ने स्कूल पहुंच कर अपने बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता को परखा। 2 लाख 65 हजार से अधिक विद्यार्थियों की उपस्थिति ने परिसरों को गुलजार कर दिया। इस दौरान कक्षा 9 की छात्राओं को सरकार की ओर से नि:शुल्क साइकिलें मिलीं। कई स्कूलों में भामाशाहों के सहयोग से श्रीकृष्ण भोग का आयोजन हुआ। शहर का मुख्य समारोह नगर निगम सभागार में सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक अशोक कोठारी थे। कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं ने प्रखर राजस्थान, एफएलएन, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक और मिड-डे मील जैसी योजनाओं पर मॉडल प्रस्तुत किए। लाडो योजना के मॉडल ने सबका ध्यान खींचा। समारोह में वितीय सलाहकार (बीकानेर) मीना सोनगरा, अरुणा गारू, कल्पना शर्मा, सीबीइओसुवाणा रामेश्वर लाल जीनगर, प्रधानाचार्य सुषमा विश्नोई मौजूद रहे।
सुभाषनगर में प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी की अध्यक्षता में कक्षा 9 की 91 बालिकाओं को साइकिलें बांटी गईं। विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता विजय पोखरण व पार्षद जगदीश गुर्जर थे। पीएमश्री बापूनगर में मेगा पीटीएम और सरस्वती पूजन हुआ। जयपुर से आए सहायक निदेशक सुरेश कुमार यादव ने प्रधानाचार्य सुनीता नानकानी के साथ व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। गुलमंडी में प्रधानाचार्या सुनीता जीनगर ने बताया कि यहां 177 छात्राओं को साइकिलें वितरित की। महात्मा गांधी पुर में प्रधानाचार्य प्रेम शंकर जोशी की अध्यक्षता में पीटीएम व भोग का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य लता परिहार ने अतिथियों का स्वागत किया। राजेंद्र मार्ग सिंधुनगर परिसर में निपुण मेले की धूम रही। प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह गहलोत ने बताया कि बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सोना मनोविकास केंद्र में मानसिक दिव्यांग बच्चों ने बसंत पंचमी का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया।
