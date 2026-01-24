शिक्षा के आंगन में अभिभावकों का मेला, साइकिल पाकर ‘उड़ान’ को तैयार बेटियां

भीलवाड़ा जिले में शुक्रवार को सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम, निपुण मेला और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आयोजित 'श्रीकृष्णभोग' का आयोजन हुआ। जिलेभर के 2850 स्कूलों में एक साथ कार्यक्रम हुआ। इसमेंमें करीब पौने दो लाख से अधिक अभिभावकों ने स्कूल पहुंच कर अपने बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता को परखा। 2 लाख 65 हजार से अधिक विद्यार्थियों की उपस्थिति ने परिसरों को गुलजार कर दिया। इस दौरान कक्षा 9 की छात्राओं को सरकार की ओर से नि:शुल्क साइकिलें मिलीं। कई स्कूलों में भामाशाहों के सहयोग से श्रीकृष्ण भोग का आयोजन हुआ। शहर का मुख्य समारोह नगर निगम सभागार में सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक अशोक कोठारी थे। कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं ने प्रखर राजस्थान, एफएलएन, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक और मिड-डे मील जैसी योजनाओं पर मॉडल प्रस्तुत किए। लाडो योजना के मॉडल ने सबका ध्यान खींचा। समारोह में वितीय सलाहकार (बीकानेर) मीना सोनगरा, अरुणा गारू, कल्पना शर्मा, सीबीइओसुवाणा रामेश्वर लाल जीनगर, प्रधानाचार्य सुषमा विश्नोई मौजूद रहे।