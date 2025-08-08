8 अगस्त 2025,

भीलवाड़ा

हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूलों में दिखा देशभक्ति का जोश

कहीं रंगोली, तो कहीं 30 गुना 10 फीट का तिरंगा बना आकर्षण का केंद्र

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 08, 2025

हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत जिले भर के सरकारी विद्यालयों में गुरुवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार छात्र-छात्राओं ने विद्यालय परिसरों में तिरंगे की रंगोली बनाकर देशभक्ति की भावना को जीवंत कर दिया।

विद्यालय परिसर में सजी तिरंगा रंगोली

जिले के अधिकांश राजकीय विद्यालयों में छात्राओं और शिक्षकों ने मिलकर रंग-बिरंगे फूलों और रंगों से तिरंगे की आकृति में सुंदर रंगोली बनाई। रंगोली के माध्यम से तिरंगे का गौरव, राष्ट्रप्रेम और संविधान के प्रति सम्मान को साकार किया गया।

हलेड़ में बना 30 गुना 10 फीट का विशाल तिरंगा

सुवाणा सीबीईओ डॉ. रामेश्वर प्रसाद जीनगर ने बताया कि हलेड़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हलेड़ में विद्यार्थियों व शिक्षकों ने मिलकर 30 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा भव्य तिरंगा झंडा तैयार किया, जो पूरे दिन आकर्षण का केंद्र बना रहा। स्कूल स्टाफ व ग्रामीणों ने तिरंगे के साथ सेल्फी ली और देशभक्ति गीतों के साथ वातावरण को देशरंग में रंग दिया।

अभियान से जुड़ रही युवा पीढ़ी

शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित इन गतिविधियों से स्कूली विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान और नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजगता का भाव विकसित हो रहा है। विद्यालयों में शिक्षकों ने तिरंगे के इतिहास और संविधान में उसके महत्व को लेकर संवाद सत्र भी आयोजित किए। कार्यक्रम के समापन पर सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाकर देश के प्रति अपनी निष्ठा और श्रद्धा प्रकट की।

पोस्टर प्रतियोगिता में दिखी रचनात्मकता

सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय में "मेरा तिरंगा, मेरा अभियान" विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्राओं ने रचनात्मकता के साथ सामाजिक संदेश देते हुए तिरंगे की गरिमा को पोस्टरों में चित्रित किया। प्रतियोगिता में प्रथम हिया छापरवाल व प्रेम माली रही। द्वितीय गायत्री केवट व चेतना कंवर तथा तृतीय लीना खटीक व यशोदा तेली रही।

स्वच्छता अभियान, हर घर तिरंगा, सिंगल प्लास्टिक बहिष्कार को लेकर रैली निकाली गई। स्वास्थ्य अधिकारी शिवजी गारू, स्वस्थ निरीक्षक प्रवीण, लक्ष्मण बंग, मोहित ने लोगों को समझाया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार करें। तथा घर-घर तिरंगा लगाने का आव्हान किया। बापूनगर स्थित सरकारी स्कूल के छात्रों को भी घर-घर तिरंगा व स्वच्छता को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई।

Published on:

08 Aug 2025 08:38 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूलों में दिखा देशभक्ति का जोश

