हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूलों में दिखा देशभक्ति का जोश

शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित इन गतिविधियों से स्कूली विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान और नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजगता का भाव विकसित हो रहा है। विद्यालयों में शिक्षकों ने तिरंगे के इतिहास और संविधान में उसके महत्व को लेकर संवाद सत्र भी आयोजित किए। कार्यक्रम के समापन पर सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाकर देश के प्रति अपनी निष्ठा और श्रद्धा प्रकट की।