परंपराओं के मूल भाव को जीवन में उतारें, अभिषेक, पूजा और भोजन के समय पूर्ण मौन रखें श्रावक

महाराज ने ज्ञान दान को सबसे श्रेष्ठ बताते हुए कहा कि गुरु पूरी निष्ठा और सामर्थ्य के साथ ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन जब तक श्रावक अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा, तब तक वह केवल सुनने तक सीमित रहेगा। ज्ञान और बुद्धि का समन्वय ही वास्तविक आत्मशुद्धि की शुरुआत है। वचन शुद्धि पर जोर देते हुए कहा कि कम बोलना, सोच-समझकर बोलना, निरर्थक वचन से बचना और परनिंदा का त्याग करना आवश्यक है। उन्होंने श्रावक-श्राविकाओं को निर्देश दिया कि भगवान के अभिषेक और पूजा के दौरान पूर्ण मौन रखें। इससे साधना की एकाग्रता बनी रहे। इसके साथ ही दैनिक जीवन के सामान्य कार्यों जैसे स्नान, भोजन और अन्य क्रियाओं के समय भी मौन का अभ्यास आत्मसंयम को बढ़ाता है। महाराज ने सभी को एक संकल्प के साथ धार्मिक क्रियाए करने का आव्हान किया। गुरू की भक्ति के साथ भगवान की भक्ति भी करें। मुनि प्रणीत सागर ने आरके कॉलोनी मंदिर में आयोजित धर्मसभा में कहां कि ज्ञान और बुद्धि के समन्वय से ही संभव है आत्मशुद्धि। इसके बिना कुछ भी नही है। धर्मसभा के अंत में श्रद्धालुओं ने महाराज के उपदेशों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।