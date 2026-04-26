सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील के लिए खजाना खुला: नए वित्तीय वर्ष के लिए 302 करोड़ का बजट जारी

मिड-डे मील आयुक्त ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रारम्भिक शिक्षा) को सख्त निर्देश दिए हैं कि उपर्युक्त राशि का व्यय योजना के दिशा-निर्देशों और वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए ही किया जाए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस राशि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन के लिए 31 मार्च 2027 तक कर लिया जाए। खर्च के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में आयुक्तालय को भिजवाना अनिवार्य होगा। पीएम पोषण योजना के तहत कुकिंग कन्वर्जन, कुक-कम-हेल्पर और खाद्यान्न के लिए शिक्षा विभाग ने जारी की राशि, भीलवाड़ा को मिले विभिन्न मदों में 9.59 करोड़ रुपए>