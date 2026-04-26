शिक्षा के मंदिर में शोषण: बिजौलिया के श्रीजी कॉलेज में छात्रों से अवैध वसूली

छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन पूरी तरह से निरंकुश हो चुका है। विद्यार्थियों को खुलेआम धमकी दी जाती है कि हम बहुत पैसे वाले हैं और हमारी राजनैतिक पहुंच बहुत ऊपर तक है, जहाँ चाहो हमारी शिकायत कर लो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रबंधन की ओर से यह भी डराया जाता है कि वे पहले भी कई विद्यार्थियों की पढ़ाई छुड़वा कर उनका भविष्य खराब कर चुके हैं। इस शिकायत पत्र पर राजकुमार, प्रियंका, यशवंत, नेहा धाकड़, बसंती रेगर, मीनाक्षी खटीक सहित दर्जनों पीड़ित छात्र-छात्राओं ने हस्ताक्षर कर न्याय की गुहार लगाई है। सभी ने बिजौलिया तहसीलदार को ज्ञापन देकर प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मंग की है। उधर, श्रीजी कॉलेज के निदेशक ऋतुराज पांडे का कहना है कि किसी भी छात्र से अतिरिक्त फीस नहीं ली जा रही है यह आरोप निराधार है। कॉलेज में 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।