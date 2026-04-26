तपते कमरों में नौनिहाल, अन्य जिलों ने बदला समय पर भीलवाड़ा में बच्चों को ‘साहब’ के आदेश का इंतजार

गर्मी के तीखे तेवरों को देखते हुए हनुमानगढ़, बीकानेर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, सिरोही, जोधपुर, भरतपुर, करौली, अलवर, राजसमंद, जयपुर, दौसा, बूंदी, कोटा, बाड़मेर, झालावाड़ और बालोतरा समेत कई जिलों के कलक्टर ने कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल का समय सुबह 7.30 से 11.30 या 12 बजे तक कर दिया है। पूर्व जिलाध्यक्ष रितेश गुर्जर ने कहा कि अन्य जिलों की भांति भीलवाड़ा प्रशासन को भी बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए तुरंत ठोस निर्णय लेना चाहिए। गुर्जर ने कहां अब तो प्रशासन के पास शिकायत व ज्ञापन भी पहुंच गया है।