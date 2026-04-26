डिजिटल जनगणना : 1 मई से खुद कर सकेंगे अपनी गणना, शिक्षकों को पहले ही दिन करना होगा श्रीगणेश

निदेशालय के अनुसार नागरिक सहभागिता से होने वाली इस स्व-गणना के कई बड़े फायदे होंगे। आंकड़े सीधे नागरिकों की ओर से दर्ज किए जाएंगे। इससे त्रुटि की गुंजाइश कम होगी। घर-घर जाने वाले गणना कर्मियों का कार्यभार काफी हद तक कम हो जाएगा। यदि शिक्षक और आमजन बढ़-चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं, तो राजस्थान देश में डिजिटल जनगणना सहभागिता का एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड स्थापित कर सकता है। शिक्षा विभाग की इस पहल को एक रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। शिक्षकों की ओर से पहले ही दिन शत-प्रतिशत स्व-गणना करने से आमजन के बीच भी एक सकारात्मक और प्रेरक संदेश जाएगा।