राजस्थान की ज्योतिष नगरी, जहां पहले ही हो गई थी प्रतिभा पाटिल के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी

कहा जाता है कि कारोई गांव का नाम सबसे ज्यादा तब चर्चा में आया जब पंडित नाथूलाल व्यास जो भृगु संहिता के अच्छे जानकार माने जाते रहे है उन्होनें प्रतिभा पाटिल के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी की और वो सच हो गई। बताया जाता है कि राजस्थान की राज्यपाल रहते हुए प्रतिभा पाटिल ने उनसे परामर्श लिया था। इसी घटना के बाद कारोई गांव राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। इसके अलावा कई बड़े नामों को लेकर भी कारोई चर्चा में आया जैसे- राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे, अमर सिंह। चुनावी मौसम में इस गांव में नेताओं की आवाजाही खूब बढ़ जाती है।