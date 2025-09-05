Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

महाराणा प्रताप नगर की शास्त्री नगर शाखा का पथ संचलन

जगह-जगह संचलन पर लोगों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 05, 2025

महाराणा प्रताप नगर की शास्त्री नगर शाखा की ओर से शुक्रवार को गरिमा पूर्ण, सुव्यवस्थित, अनुशासित और कदम से कदम मिलते हुए घोष की गूंज के साथ स्वर्ण लहरिया बिखरते हुए स्वयं सेवकों ने पूर्ण गणेश में सीना तानकर पथ संचलन निकाला। संचलन से लोगों में गौरव और हिंदुत्व की भावना का संचार हुआ। जगह-जगह संचलन पर लोगों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। पथ संचलन के प्रारम्भ होने से पहले भगवा ध्वज के समक्ष प्रार्थना कर संचालन प्रारंभ किया। नगर संघ चालक राजकुमार बंब, नगर कार्यवाह बद्री प्रसाद सालवी और प्रांतीय घोष अधिकारी अजय शर्मा के मार्गदर्शन और नेतृत्व में शहर में पथ संचलन निकाला। अभी शहर की सभी शाखाओं की ओर से अपने-अपने क्षेत्र में पथ संचलन निकाला जा रहा है। यह संचलन 2 अक्टूबर तक शहर में जारी रहेगा।

05 Sept 2025 09:45 pm

महाराणा प्रताप नगर की शास्त्री नगर शाखा का पथ संचलन

पत्रिका कनेक्ट