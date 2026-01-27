रायला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लग्जरी अंदाज में तस्करी का भंडाफोड़

Raila police take major action, bust luxury smuggling racket
भीलवाड़ा जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रायला थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की सूचना पर पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा कर एक अल्टो कार को रुकवाया और उसमें छिपाकर ले जाया जा रहा 26 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। मामले में पुलिस ने दो शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रायला-कुंडिया कला मार्ग से एक कार में भारी मात्रा में मादक पदार्थ की खेप गुजरने वाली है। इस पर रायला थाना पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर नाकाबंदी की। इसी दौरान एक संदिग्ध अल्टो कार आती दिखाई दी। पुलिस को देख चालक ने कार भगाने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उसे रोक लिया।
जब पुलिस ने वाहन की सघन तलाशी ली, तो उसमें बोरों में भरा हुआ 26 किलो 500 ग्राम गांजा मिला। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ तस्करी में प्रयुक्त अल्टो कार को भी जब्त कर लिया है।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को दबोचा है, जिनकी पहचान इस प्रकार हुई है। रंगा उर्फ रंगलाल माली निवासी कादेड़ा तथा गंजा उर्फ गजराज निवासी लोदा, फुलिया कला शामिल है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि वे यह खेप कहां से लाए थे और आगे किसे सप्लाई की जानी थी।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग