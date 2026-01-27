रायला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लग्जरी अंदाज में तस्करी का भंडाफोड़

भीलवाड़ा जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रायला थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की सूचना पर पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा कर एक अल्टो कार को रुकवाया और उसमें छिपाकर ले जाया जा रहा 26 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। मामले में पुलिस ने दो शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है।