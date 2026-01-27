सरकारी स्कूलों में अब नन्हे कदम, खेल-खेल में संवरेगा भविष्य

निजी स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी विद्यालयों में भी नौनिहालों का भविष्य संवारने की कवायद शुरू हो गई है। शहर के बापूनगर स्थित पीएमश्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विशेष रूप से तैयार की गई बाल वाटिका का शुभारंभ किया गया। अब क्षेत्र की बालिकाओं को राजकीय विद्यालय के सुरक्षित और आधुनिक परिवेश में पूर्व-प्राथमिक स्तर नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी।