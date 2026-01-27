27 जनवरी 2026,

निजी स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी विद्यालयों में भी नौनिहालों का भविष्य संवारने की कवायद शुरू हो गई है। शहर के बापूनगर स्थित पीएमश्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विशेष रूप से तैयार की गई बाल वाटिका का शुभारंभ किया गया। अब क्षेत्र की बालिकाओं को राजकीय विद्यालय के सुरक्षित और आधुनिक परिवेश में पूर्व-प्राथमिक स्तर नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी।

कार्यक्रम का उद्घाटन पार्षद लव कुमार, एसडीएमसी सदस्य लक्ष्मण सिंह राठौड़, हंसा पारीक, सुमित्रा वैष्णव और सुनीता सोनी ने किया। अतिथियों ने विद्यालय परिसर में विकसित किए गए इस नए सेक्शन को सरकारी शिक्षा तंत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव बताया।

खेल-खेल में सीखेंगे ककहरा

प्रधानाचार्य सुनीता नानकानी ने बताया कि पीएमश्री योजना के तहत इसी शैक्षणिक सत्र से पूर्व-प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बाल वाटिका को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, ताकि खेल-खेल में सीखने की प्रक्रिया को सशक्त बनाया जा सके।

संसाधनों से लैस हुई वाटिका

एपीसी (समसा) दिनेश कोली के अनुसार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस वाटिका के लिए विशेष शिक्षण-अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई है। इसमें आधुनिक खिलौने, प्लेमेट, डिस्प्ले सामग्री और आकर्षक शब्द पट्टिकाएं शामिल हैं। बच्चों के बेहतर मार्गदर्शन के लिए विशेष एनटीटी शिक्षिका कपिला बिश्नोई की नियुक्ति भी की गई है।

Published on:

27 Jan 2026 08:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / सरकारी स्कूलों में अब नन्हे कदम, खेल-खेल में संवरेगा भविष्य

